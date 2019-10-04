موسكو تستدعي السفير الإيراني بعد توقيف صحفية روسية في طهران

استدعت روسيا، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو بعد اعتقال صحفية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «فيسبوك»، إن السفير “استدعي إلى الوزارة لكي يوضح سريعا ظروف ما حصل” وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحـفية يوليا يوزيك.

ولاحقا، قالت الدبلوماسية الروسية في بيان، إنه خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي إيغور موغولوف أكد السفير أن “يوليا يوزيك أوقفتها قوات الأمن لإعطاء معلومات عن مسائل تتعلق بها وسيتم الإفراج عنها قريبا”.

وبحسب الناطق باسم السفارة الروسية في طهران أندريه غانينكو فإن الصحـفية البالغة من العمر 38 عاما “متهمة بأنها عملت لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية”.

وبحسب الصحـفي الروسي بوريس فويتسيكوفسكي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام بأنه زوجها السابق فإن يوليا يوزيك أوقفت في طهران في غرفتها في الفندق من قبل الحرس الثوري وأودعت السجن الخميس، ومن المرتقب أن تعقد جلسة استماع في المحكمة السبت. وقال فويتسيكوفسكي على فيسبوك “إنها تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات”. وكانت الصحـفية يوزيك عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة “نيوزويك” الأميركية، كما ألفت كتابا عن مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان العام 2004.

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