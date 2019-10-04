أمريكا ترصد مكافأة لمن يدل على منفذي هجوم قبل سنتين على قوات أمريكية في النيجر

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على منفذي هجوم أدى إلى مقتل جنود أمريكيين قبل سنتين في النيجر.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذا الأمر ينطبق خاصة على من يدلي بمعلومات تيسر القبض على قائد فرع تنظيم داعش في الصحراء الإفريقية عدنان أبو وليد الصحراوي.

وكان تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن هذا الهجوم الذي وقع على دورية أمريكية نيجرية مشتركة في 2017 قرب تونجو تونجو.

كان هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين واحدا من أصعب الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في إفريقيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه المكافأة تسري أيضا بالنسبة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أي مسئولين آخرين عن الهجوم والقبض عليهم. تعتبر أماكن من منطقة الساحل ومنها قطاعات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو – ملاذا لـلمتطرفين. تعتبر دول منطقة الساحل من بين أفقر الدول في العالم.

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