داخلية الوفاق تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ

إيوان ليبيا – وكالات :

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ،أمس الجمعة ،من مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة العصابات الإجرامة و فرض الأمن و تقديم الجناة للعدالة و ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن و سلامة الوطن و المواطن.

و يأتي بيان وزارة الداخلية عقب جريمة قتل تعرض لها المواطن رشيد صالح البكوش و إصابة شقيقه موسى صالح البكوش ،أمس الخميس ،بجزيرة المشتل بمنطقة السراج ،حيث ترجل عدد 3 أشخاص كانوا على متن سيارة شفرليت زرقاء اللون و قاموا بإطلاق النار و قتل المجني عليه و إصابة شقيقه وهو موجود حاليا بالمستشفى لتلقي العلاج.

و أكدت الوزارة أن مديرية أمن جنزور و عبر مركز شرطة السراج وقسم البحث الجنائي قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة و مباشرة اجراءات التحري لغرض القبض عليهم و تقديهم للعدالة.

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