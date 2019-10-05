عميد بلدية بنينا يزور مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تونس

تونس 05 أكتوبر 2019 (وال) _ قام عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي رفقة المهندس صالح البرغثى بزيارة إلى مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليبيا بدولة تونس.

هذا وكان في استقبالهم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا جيراردو نوتو .

وتطرق السيد ناجى البرغثى إلى ماتعاني منه البلدية من مشاكل فى الإطار العام (كالكهرباء والماء والطرق والتعليم والصحة).

وأكد البرغثي على ضرورة أن تخظى بنينا بما حظيت به بعض البلديات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا .

وأضاف ممثل الأمم المتحدة على إدراج بنينا ضمن الخطة القادمة لسنة 2020، وذلك باستهداف القطاعات السابقة بالدعم أسوة بباقي البلديات. (وال _ تونس) ر ع / ه ع

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