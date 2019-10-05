مقتل سبعة متمردين إسلاميين سابقين في هجوم لـ “داعش” في الفلبين

مانيلا-العنوان

أعلن الجيش والشرطة في الفلبينية، اليوم السبت، مقُتل سبعة متمردين إسلاميين سابقين في جنوب البلاد في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأفادت المصادر أن جميع القتلى من أعضاء “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” التي كانت أكبر جماعة متمردة في الفلبين قبل أن تبدأ بتسليم أسلحتها الشهر الماضي بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في 2014.

وأكّد اللفتنانت كولونيل إرنيستو غينير الذي يقود كتيبة محلية للجيش أن عناصر على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية هاجموا معسكراً لـ”جبهة مورو الإسلامية للتحرير” قرب بلدة شريف سيدنا مصطفى الجمعة حيث اشتعل القتال لعدة ساعات.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم في بيان نقله موقع “سايت” الأمريكي لرصد المواقع الإرهابية.

وأعلن الإرهابيون أنهم قتلوا ثمانية من أعضاء الجبهة، لكن المسؤول في الشرطة المحلية اللفتنانت كولونيل أرنولد سانتياغو قال للصحفيين إن لا علم لدى السلطات إلا بسقوط سبعة قتلى.

وأفاد سكان أنهم شاهدوا سبع جثث يتم تحميلها على متن قارب عند ضفاف نهر في شريف سيدنا الواقعة على بعد نحو 900 كم جنوب مانيلا.

ورفض الناطق باسم “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” فون الحق التعليق على الحادثة.

وأنهى اتفاق السلام مع الجبهة تمرّدا اسلاميا استمر لعقود وأسفر عن مقتل 150 ألف شخص وفق التقديرات الحكومية في منطقة مينداناو، حيث يعيش معظم أفراد الأقلية المسلمة.

وتم بموجب الاتفاق تسليم جبهة مورو الإسلامية للتحرير مهمة إدارة المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قال إن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لتحويلها إلى معقل له في جنوب شرق آسيا

وسيطر مئات المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية على مدينة مراوي في مينداناو في مايو 2017، ما تسبب بمعركة استمرت لخمسة أشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص.

ونفّذت الجبهة، أحيانًا بالتعاون مع الجيش الفلبيني، حملة مسلحة خلال السنوات الأخيرة لإخراج عدد من المجموعات المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية التي تنشط في المنطقة الزراعية في محيط شريف سيدنا مصطفى.

المصدر-وكالات

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