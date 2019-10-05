أستراليا: إيران أفرجت عن أستراليين بعد اتهامهما بالتجسس

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، اليوم السبت، إن إيران أفرجت عن زوجين أستراليين احتجزتهما لأكثر من ثلاثة أشهر وأسقطت كل التهم الموجهة لهما.

كانت الخارجية الأسترالية ذكرت أن المحتجزين هما مارك فيركين والأسترالية البريطانية جولي كينج.

وقالت وسائل إعلام إن الزوجين اعتقلا بسبب اتهامات بإطلاق طائرة مسيرة دون ترخيص.

وأضافت “بين” في مؤتمر صحفي تليفزيوني: “المحنة التي مرا بها انتهت الآن ويجري إعادة لم شملهما مع ذويهما”.

واحتجزت إيران الزوجين في ظل أزمتها مع القوى الغربية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وإعادة فرضها عقوبات عليها بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية.

ولم يتم الإفراج عن أسترالية ثالثة تحمل الجنسية البريطانية أيضا وقالت أسرتها في وقت سابق إنها كايلي مور جيلبرت الأكاديمية بجامعة ملبورن. وتحتجز إيران مور جيلبرت منذ عام.

كانت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت في سبتمبر عن متحدث باسم القضاء الإيراني قوله إن الأستراليين الثلاثة محتجزون بتهمة التجسس.

وذكرت بين أن قضية مور جيلبرت معقدة.

وقالت “نواصل مناقشاتنا مع الحكومة الإيرانية .. لا نقبل الاتهامات التي أدينت استنادا لها وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا”.

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