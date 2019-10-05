مايكروسوفت: مجموعة تسلل إلكتروني مرتبطة بإيران حاولت اختراق بريد مسئولين أمريكيين

أعلنت شركة مايكروسوفت أنّ مجموعة تسلّل إلكتروني مرتبطة بالحكومة الإيرانيّة حاولت اختراق حسابات بريد إلكتروني عائدة لفريق إحدى الحملات الرئاسيّة الأمريكيّة ولمسئولين حكوميّين وصحفيّين، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين أغسطس وسبتمبر.

وقال توم بيرت، نائب الرئيس المكلّف الأمن وثقة المستخدم، في بيان، إنّ مركز الأمن السيبراني التّابع لعملاق التكنولوجيا الأمريكيّة راقب خلال فترة شهر مجموعةً قامت بأكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني تعود لمستخدمي مايكروسوف ومن ثمّ “هاجمت (المجموعة) 241 من هذه الحسابات”.

ويعتقد بيرت أنّ المجموعة “تأتي من إيران وترتبط بالحكومة الإيرانية”.

وتابع بيرت أنّ “الحسابات المُستهدَفة مرتبطة بفريق حملة رئاسيّة أمريكيّة وبمسئولين حكوميّين حاليّين وسابقين وبصحفيّين يعملون على تغطية العلاقات السياسيّة الدوليّة وبإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم”.

وفي المحصّلة، لم يتمّ اختراق سوى 4 حسابات لا يرتبط أيّ منها بفريق الحملة الرئاسية أو بالحكومة، بحسب ما أكّدت المجموعة الأمريكيّة. وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتّراً منذ انسحاب الولايات المتّحدة أحاديّاً في مايو 2018 من الاتّفاق النووي الذي وقّعته القوى العظمى مع إيران، وإعادة فرضها عقوبات اقتصاديّة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

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