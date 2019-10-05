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ريبيري أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

اللاعب البالغ 36 عاما يخوض تجربة جديدة بقميص الفيولا بعد 10 مواسم قضاها رفقة بايرن ميونيخ الألماني.

ريبيري شارك في جميع مباريات البنفسجي الـ 6 وسجل هدفين وصنع هدفا في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام أتالانتا وسامبدوريا وميلان.

وسوف يحصل الفرنسي على الجائزة قبل خوضه مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة.

ريبيري الذي ظهر بشكل مغاير عكس التوقعات نظرا لسنه، تلقى تصفيقا وتشجيعا كبيرا من جماهير ميلان عقب أداءه الرائع في ملعب سان سيرو.

الفرنسي حصل على ركلة جزاء وسجل هدفا من مجهود فردي رائع استحق به التكريم من جماهير الروسونيري أثناء خروجه من أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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