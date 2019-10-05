إيمري يثق في تشاكا من أجل حلم أرسنال

ويستعد تشاكا لقيادة أرسنال فنيا أمام بورنموث في اللقاء الثاني على التوالي له عقب إعلانه قائدا للفريق بشكل رسمي الأسبوع الماضي.

إيمري تحدث لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “اللاعبون صوتوا لتشاكا وهذا يعطيه الثقة وكذلك أنا، والآن نحن نعمل على العمل الفردي والجماعي من أجل أن نصبح أقوى ونُظهر هذا للمشجعين، وكيف نصبح أقوياء بلاعبي الفريق وهذا القائد”.

وتابع الإسباني “لدي ثقة كبيرة وإيمان في كل لاعب، تشاكا والبقية لأنني أظن أننا نمتلك روحا قوية في غرفة الملابس”.

وأردف مدرب باريس سان جيرمان السابق “التحدي هذا الموسم هو إمكانية الحصول على بعض الألقاب، والعقلية تقودنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

وأتم “الموسم الماضي أنهيناه خارج المراكز الأربعة الأولى لكننا كنا قريبين للغاية، الموسم الحالي نريد أن نأخذ خطوة أفضل”.

أرسنال استعاد المركز الرابع من جديد في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما عاد بنقطة من ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي.

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