كاريوس يأمل في عودته إلى ليفربول من جديد

ويقضي الحارس الألماني موسمه الثاني على التوالي معارا للفريق التركي عقب رحيله عن صفوف الريدز على سبيل الإعارة.

ويأمل كاريوس في العودة قائلا “خيار جيد العودة لليفربول وما زال متاحا، قد ألعب هناك مجددا لا أحد يعلم الأمر بعيد وإذا لم أعد إلى ليفربول سيكون إلى فريق آخر لذلك لست قلقا من أي سيناريو”.

وتابع “الدوري الإنجليزي الأفضل ومثير بالطبع، عندما تلعب في إنجلترا تشعر بالأضواء مسلطة عليك، لكن أنا في ناد جيد ولنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم”.

وأضاف الألماني “لا أفكر في ليلة كييف بعد مر وقت طويل ما يقارب موسمين، هناك عديد المواقف مررت بإصابة صعبة ولم يتحدث أحد عن الأمر”.

وتسبب كاريوس في خسارة ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي بعدما تلقت شباكه 3 أهداف أمام ريال مدريد الإسباني.

وأكمل “سعيد بفوز ليفربول بلقب دوري الأبطال في الموسم التالي ولديهم الفرصة لتكرار الأمر الموسم المقبل، لا زالت اتحدث مع مدرب الحراس في الفريق وعدة لاعبين”.

كاريوس البالغ 26 عاما يعاني حاليا مع بيشكتاش الذي يحتل المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط عقب مرور 6 جولات من الدوري التركي.

وعن أدريان حارس الفريق الحالي الذي يشارك بشكل أساسي بدلا من أليسون المصاب واصل “كل حارس يشعر بالراحة عندما يكون أمامه دفاع قوي وأدريان يقوم بأداء جيد، ويبدو شخصا جيدا وأنا سعيد بحصوله على الفرصة”.

وأتم “آمل في أن يحقق الفريق لقب الدوري، الموسم طويل لكن من الرائع أن تبدأ بشكل جيد وتحصد النقاط، الفريق لم يخسر أي مباراة”.

كاريوس خاض 42 مباراة بقميص النسور وخرج بشباك نظيفة في 7 منها فقط واستقبلت شباكه 63 هدفا.

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