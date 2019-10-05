“اردوغان” يجدد تهديده بشنّ عملية عسكرية “جوية وبرية” في سوريا

دمشق-العنوان

جدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت تهديده بشنّ عملية عسكرية “جويّة وبريّة” في سوريا ضد الحركات الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وكان اردوغان قال سابقا إنّ صبر تركيا ينفد بعد ما توصل مسؤولون أتراك وأمريكيون لاتفاق لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا في أغسطس الماضي.

وقال في خطاب متلفز “قمنا باستعداداتنا وأكملنا خطط العملية وأعطينا التعليمات الضرورية”، مضيفا أن الهجوم قد يبدأ “في أقرب وقت اليوم أو غدا”.

وتابع “سنقوم بهذه العملية على الأرض ومن الجو”، مشيرا إلى أنها ستدور شرق الفرات.

وهدّد ارودغان مرارا بشنّ هجوم عابر للحدود وقال أخيرا إنّه لم يحرز تقدماً مع الولايات المتحدة بخصوص المنطقة العازلة في الشكل الذي تريده انقرة.

وفيما يسيّر البلدان دوريات تركية أمريكية مشتركة، تريد أنقرة في شكل عاجل إقامة “منطقة آمنة” لإعادة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري.

وتستقبل تركيا نحو 3،6 ملايين لاجئ غالبيتهم العظمى من السوريين وقد تصاعد السخط الشعبي لوجودهم أخيرا.

كما تريد أنقرة تحريك وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من حدودها، وهي تقول إن الوحدات ذراع “إرهابي” للمتمردين الأكراد في تركيا.

وساهمت هذه الوحدات الكردية مع القوات الأمريكية في الحرب ضد متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية، وقد أدت مشاركاتها في القتال لاستعادة مناطق واسعة في شمال سوريا.

وشنّ الجيش التركي هجومين في سوريا الأول في العام 2016 ضد تنظيم الدولة الإسلامية والثاني في 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر-وكالات

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