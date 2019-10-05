أمريكا تعتزم منع دخول المهاجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد ألا يتم منح الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية التأشيرة الأمريكية لمنع المهاجرين من “أعباء نظام الرعاية الصحية ماليا”.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، قال البيت الأبيض “يجب على المهاجرين الذين يقدمون للحصول التأشيرات إثبات أنه سوف يكون هناك تأمين صحي يغطيهم خلال 30 يوما من دخول البلاد أو سيكون لديهم الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية”.

وقال البيت الأبيض إن القاعدة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من نوفمبر، سوف تطبق على هؤلاء الذين يسعون للحصول على تأشيرات وليس على هؤلاء الذين يسعون للجوء ولن تطبق على الأطفال.

وتحاول إدارة ترامب المضي باتجاه نظام هجرة “قائم على الاستحقاق”، فيما يستشهد الرئيس كثيرا بنظام الهجرة الكندي كمثال على ما يجب أن يكون عليه النظام الأمريكي.

وجعل ترامب تحسين الأمن على طول الحدود الأمريكية المكسيكية أولوية رئيسية لإدارته. وتدخل إدارة ترامب في معارك الكونجرس بشأن الجدار وغيره من المسائل الأمنية الحدودية وكذلك جهود ترامب لمنع تدفق المهاجرين غير القانوني والمخدرات وطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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