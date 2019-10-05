مركز الملك سلمان للإغاثة يعالج المصابين اليمنيين في أحداث عدن وأبين على نفقته الخاصة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بنقل عدد من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقي العلاج على نفقته، وذلك ضمن مبادرة “استجابة”، التي أطلقها المركز لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.

وثمّن وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى علوي النوبة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى من خلال تقديم الدعم لعلاجهم في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة، وإجلاء الجرحى الذي يتطلب سفرهم للخارج لتلقي العلاج، مقدمًا شكره للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا لوقوفهم ودعمهم لكل الجرحى، ومساندتهم اليمن في مختلف الجوانب الخدمية.

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