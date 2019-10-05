دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يطلّع على نتائج الجولة الأوروبية لمعالي وزير الخارجية

قرنادة 05 أكتوبر 2019 (وال)- أطلع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، على نتائج جولته الأوروبية، ولقاءاته بالبرلمان الأوروبي خلال الأيام الماضية.

وأكد معالي الوزير الخارجية في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي، حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة الإسبانية، أن عملية تحرير طرابلس؛ هي آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي.

وأشار معالي الوزير الخارجية إلى أن ليبيا ستكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية، مضيفًا “معركتنا الحقيقية في ليبيا مع الإرهاب والإرهابيين والخارجين عن القانون، وليست مع الشعب الليبي، وأننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء”.

وأكد معالي الوزير الخارجية أن المؤتمر شهد توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوربية، لحل النزاعات والمنظمة الدولية سيماخور لحل النزاعات، وليبيا متمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل معالي الوزير مشاركة وزيرة العدل ببرشلونة، ومجموعة مميزة لنُخب من القُضاة والمحامين من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنظمة سيماخور الدولية في المؤتمر.

وتحدث معالي الوزير عن زيارته التي أجراها للبرلمان الأوروبي، لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري في ليبيا.

وأشاد دولة الرئيس بتحرك وزارة الخارجية في المحيط الإقليمي والدولي، لإيصال صوت الحكومة الليبية باعتبارها الحكومة الشرعية لكل الليبيين، كونها المنبثقة عن مجلس النواب. (وال- قرنادة) ر ت

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