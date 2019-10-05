تجار مصريون يقاطعون منتجات تركيا رفضاً لتدخلات أردوغان

العنوان_القاهرة

أعلن عدد من التجار والمستوردين المصريين مقاطعة المنتجات والسلع التركية؛ اعتراضا على محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في الشأن المصري ودعمه جماعة الإخوان الإرهابية.

وتضامن التجار كذلك مع حملة حزب “المصريين الأحرار” التي دشنت مؤخرا لمقاطعة جميع المنتجات والسلع والشركات التركية، تحت شعار “دافع عن بلدك”.

وأصدر التجار والمستوردون وأصحاب الشركات في عدة محافظات مصرية بيانا اليوم السبت جاء فيه: “لزاما علينا نحن أبناء الوطن اتخاذ موقف حيال ما يقوم به رجب طيب أردوغان تجاه بلادنا؛ ولذا نعلن نحن الموقعين التضامن الكامل مع حملة حزب المصريين الأحرار لمقاطعة كافة المنتجات التركية”.

وأضاف التجار: “انطلاقا من دورنا الوطني ولمساندة الدولة يتوجب علينا دعم المنتجات المصرية، وتحجيم المنتجات التركية بالأسواق المصرية؛ ليكون ردا واضحا على القيادة التركية التي يحسب عليها دعمها للإخوان ومحاولة استهداف الأمن والاستقرار المصري”.

من جانبه، أشاد عصام خليل رئيس حزب “المصريين الأحرار” بتفاعل التجار والمستوردين مع الحملة قائلا: “إن الاستجابة الكبيرة لدعوات المقاطعة تحمل رسالة شعبية قوية لحكومة رجب طيب أردوغان، لكن المصريين يحملون التقدير للشعب التركي ويشعرون بمعاناته في ظل ممارسات أردوغان الديكتاتورية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية