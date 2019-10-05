أبو تريكة: صلاح أصبح يعتمد على سرعته أكثر من عقله.. مهووس بالتسجيل ولكن

وقال أبو تريكة: “أسلوب لعب صلاح أصبح مختلفا الآن عن الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه”.

وأضاف في تصريحاته خلال تحليله لقاء ليفربول وليستر سيتي على بي إن سبورتس 2 “صلاح كان يعتمد على عقله أولا وبعد ذلك يعتمد على لياقته وسرعته، حاليا لا يفعل ذلك”.

وتابع “صلاح أصبح يثق في قدرته البدنية وسرعته أكثر من عقله. ما كان يُميز صلاح سابقا هو اعتماده على عقله أولا وبعد ذلك سرعته ولياقته، والآن أصبح يفعل عكس ذلك”.

وأكمل حديثه قائلا: “صلاح مهووس بإحراز الأهداف وهذا يعد مطلوبا في بعض الأوقات”.

وأردف “ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الهاجس الأول لدى صلاح”.

وأشار “في بعض الأوقات تحتاج لتمرر لزملائك في الملعب بدلا من التسديد، أو تحتاج للتحرك لفتح مساحات لزملائك بدلا من استلامك للكرة”.

وأتم “يجب أن يعمل صلاح على كل ذلك”.

صلاح خرج مصابا في فوز ليفربول على ليستر 2-1، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. ()

وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب، قبل أن يُكمل اللقاء للحظات ولكنه لم يقدر بعد ذلك على الاستمرار داخل الملعب ليسقط أرضا من جديد ويطلب الخروج.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ24 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي قبل لقاء الأخير هذه الجولة مع ولفرهامبتون، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة الـ14 في المركز الثالث.

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