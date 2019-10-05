انتهاء التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

انتهت عملية التصويت مساء السبت، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، والاستعداد لفك الشيفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي هذه الخطوة للإعلان رسمياً عن النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وكانت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، قررت تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، لتغلق المراكز أبوابها في الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم بعد أن لاحظت اللجنة إقبالا منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

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