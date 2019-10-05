كوريا الشمالية تعلن انهيار المفاوضات النووية مع أمريكا

قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، السبت، إن المحادثات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة، انهارت.

وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونج جيل للصحفيين: “المفاوضات لم تف بتوقعاتنا وانهارت في النهاية”، وفق ما نقلت “رويترز”.

ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم الخميس، لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع الأسلحة النووية.

واستأنفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بعد انهيار القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون في فبراير الماضي، بعد أن رفض الجانب الأميركي مطالب كوريا الشمالية تخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل التخفيف الجزئي لقدراتها النووية.

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