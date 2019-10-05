قائمة برشلونة – عودة ألبا في الوقت المناسب أمام إشبيلية

برشلونة يستقبل إشبيلية في مباراة مرتقبة على ملعب كامب نو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتعرض ألبا لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن آخر 4 مباريات لـ برشلونة، ومع إصابة بديله جونيور فيربو اضطر المدرب إرنستو فالفيردي إلى الدفع بـ نيلسون سيميدو كظهير أيسر أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

ليأتي ظهور اسم ألبا في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بمثابة دفعة كبيرة للفريق.

وشهدت القائمة أيضا عودة الشاب أنسو فاتي الذي غاب عن آخر مباراتين لإصابة في الركبة، كما وجّه فالفيردي الدعوة إلى رونالد أراوخو مدافع الفريق الرديف لسد العجز في الخط الخلفي.

برشلونة يعاني من غياب صامويل أومتيتي للإصابة، وكليمنت لونجليه للإيقاف بعد طرده أمام خيتافي.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس عدد نقاط إشبيلية صاحب المركز السادس.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – جان كلير توديبو – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي – كارليس بيريز

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