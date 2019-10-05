أهداف السبت الكروي – هازارد يسجل لأول مرة.. وإصابات قوية لـ صلاح ولوريس

هازارد سجل أول أهدافه على الإطلاق بقميص ريال مدريد في شباك غرناطة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

هدف هازارد كان ضمن أبرز ما حدث في يوم السبت الكروي في الملاعب الأوروبية.

السبت الكروي أيضا شهد فوز صعب ومثير لليفربول على مضيفه ليستر سيتي في مباراة شهدت إصابة النجم المصري محمد صلاح.

إصابة صلاح لم تكن الوحيدة في السبت الكروي لأن هوجو لوريس حارس مرمى توتنام تعرض لإصابة قوية عبارة عن خلع في كوع اليد خلال مباراة برايتون التي خسرها الفريق اللندني 3-صفر.

برايتون × توتنام

إصابة هوجو لوريس

أول هدف رسمي لـ هازارد مع ريال مدريد

ريال مدريد × غرناطة

هدف مودريتش الرائع في غرناطة

إصابة صلاح أمام ليستر سيتي

ليستر سيتي × ليفربول

ملخص لمسات صلاح ضد ليستر

أستون فيلا × نورويتش سيتي

بيرنلي × إيفرتون

هوفنهايم × بايرن ميونيخ

بروسيا دورتموند × فرايبورج

باريس سان جيرمان × أنجيه

كريستال بالاس × وست هام

ميلان × جنوى

فالنسيا × ألافيس

مونبلييه × موناكو

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