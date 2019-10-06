هجوم بالقنابل يعرض خط أنابيب نفطي كولومبي لأضرار وتسرب النفط الخام لنهر مجاور

قالت شركة إيكوبترول النفطية الحكومية الكولومبية، إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل، مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.

وأضافت الشركة في بيان، أن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو، ويعد ذلك تاسع هجوم يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسئولة عن الهجوم لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.

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