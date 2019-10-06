محادثات صعبة منتظرة بين بروكسل ولندن حول بريكست غدا

يستأنف مسئولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غدًا، الإثنين، محادثات صعبة حول بريكست، بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري، غير كاف.

وناقش جونسون، أمس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي أنتي رين، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ملف بريكست.

وقال رين، إنّه شدّد على مسامع رئيس الوزراء البريطاني على “أهمية التوصل إلى حلّ في غضون أسبوع”، مشيراً إلى أنّ “جونسون قال إنّه موافق على هذا الجدول الزمني”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في تغريدة على تويتر، إنّه تحدّث إلى نظيره البريطاني، وأخبره بأنّ “الأسئلة المهمة لا تزال قائمة حول المقترحات البريطانية” وأنّ “هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به قبل” موعد القمة الأوروبية الحاسمة المقرّرة يومي 17 و18 الجاري.

وكانت المتحدثة باسم المفوضيّة الأوروبية ناتاشا بيرتو اعتبرت الجمعة، أنّ “اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق”. في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أنّ عرضها الذي قدمته الأربعاء الماضي يشكل “تسوية عادلة ومنطقية”. وقال متحدث بريطاني “نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الإثنين على أساس عرضنا”. لكن الوقت يضيق بالنسبة إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الأمر.

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