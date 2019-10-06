سبب انقطاع الاتصالات في المرج وإمساعد

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة المدار الجديد للاتصالات عن حدوث انقطاعات في التغطية من مدينة المرج وامتداداً إلى مدينة إمساعد.

وعبرت الشركة في بيان اليوم عن أسفها لهذه الانقطاعات التي جاءت «نتيجة قطع في كابل الألياف البصرية التابع لشركة هاتف ليبيا بمنطقة البياضة شرق مدينة المرج».

وكان مدن ومناطق شرق البلاد، شهدت انقطاعًا للاتصالات وتذبذبا بخدمات الإنترنت من بلدة البياضة (60 كلم) غرب مدينة البيضاء وحتى بلدة مساعد (الحدود الليبية- المصرية).

وقال أحد المهندسين إن انقطاع الشبكة جاء بسبب الحفر العشوائي الذي نتج عنه قطع بكابل الألياف البصرية التابع لشركة هاتف ليبيا مما أدى إلى توقف الإتصالات بشكل كامل منذ الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن مهندسي وفنيو شركة هاتف ليبيا يعملون على تحديد العطل وإصلاحه.

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