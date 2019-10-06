أسرار فرار غنيوة الككلي من محاور القتال

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد القيادي في مدينة مصراته، حسن عبدالله شابه، انهيار وفرار كتيبة غنيوة الككلي وقوة الردع أبو سليم التابعتين لحكومة الوفاق، في محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.



ورأى شابه، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، باحتمالية أن يكون فرار كتيبة الككلي وقوة الردع حيلة لـ “غنيوة” لإجبارالحكم المحلي على توقيع عقد الشركة البلغارية بقيمة 45مليون دينار، من أجل الافراج علي المكب وإنقاذ طرابلس من تكدس القمامة، وفق قوله، متوعدا إياه بالسجن.



يشار إلى أن مدينة طرابلس تعاني من مشكلة القمامة المتكدسة في الأحياء والشوارع، مع انتشار روائح كريهة وسط مخاوف المواطنين من انتشار الذباب والحشرات والأمراض.



وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد ناقش منذ نحو شهر، مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، الوضع البيئي بالمنطقة ومشكلة القمامة وإجراءات حل مشكلة المكب المرحلي بالمنطقة.

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