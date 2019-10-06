الاشتراكيون يستعدون للبقاء في السلطة بالبرتغال

بدأ الناخبون في البرتغال الإدلاء بأصواتهم الأحد في اقتراع يرجح أن يبقي في السلطة الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي يأمل في الاستفادة من تحقيقه نموا اقتصاديا بعد سنوات من التقشف.

ومن المرجح أن يؤدي انتخاب كوستا لوقف تراجع أحزاب يسار الوسط وصعود الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة في أرجاء أوروبا.

وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة الجمعة أن يحل الحزب الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ أربع سنوات بدعم من حزبين من اليسار المتطرف، في الطليعة بحصوله على 36.39 بالمئة من الأصوات، متقدما على يمين الوسط الممثل بالحزب الاجتماعي الديمقراطي (25.30 بالمئة).

وإذا تأكدت هذه الأرقام، فإنّ الحزب الاشتراكي سيعزز عدد مقاعده الـ230 في البرلمان لكنّه سيظل بعيدا عن الغالبية المطلقة، ما يعني أنّ رئيس بلدية لشبونة السابق الهندي الأصل سيحتاج مجدّدا لحزب يساري واحد على الأقل ليشكّل الحكومة.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من الساعة 7,00 ت غ إلى الساعة 18,00 ت ج، مع توقع الإعلان عن النتائج في وقت لاحق الأحد. وبعد وصول الحزب الاشتراكي إلى السلطة في العام 2015، ألغى كوستا (58 عاما) سريعا قسما من تدابير التقشف غير الشعبية التي أقرتها الحكومة السابقة التي شكلها الحزب الاجتماعي الديمقراطي مقابل خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو بين 2011 و2014 قدمتها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي بعد أن طالت أزمة ديون منطقة اليورو البرتغال. وفي ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي، ألغى الاقتطاعات في الأجور والمعاشات التقاعدية التي فرضها اليمين، ونجح في الوقت نفسه في خفض العجز في الموازنة إلى ما يقارب الصفر هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عودة البرتغال إلى الديمقراطية في العام 1974. وخلال عهده، باتت البلاد تسجل أفضل نسبة نمو منذ العام 2000 (3,5 بالمئة في 2017 و2,4 بالمئة في 2018) بينما تراجعت البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة (6,4 بالمئة في يوليو) ويتوقع أن ينخفض العجز العام إلى 0,2 بالمئة هذه السنة. وقال كوستا الجمعة في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية “كل صوت سيحدث فارقا. نحن بحاجة إلى حزب اشتراكي قوي لضمان أربع سنوات أخرى من الاستقرار”. وفي الجهة المقابلة، انتقد خصم كوستا الرئيسي رئيس بلدية مدينة بورتو السابق روي ريو، الضرائب المرتفعة وعدم كفاية الاستثمارات العامة محذرا بأنها تضر بالخدمات العامة، لكن يبدو أنه قبل الهزيمة مسبقا. وقال خلال مقابلة مع راديو “تي إس إف” الجمعة “سيكون من الجيد لو كان بوسعي القول إنني شبه متأكد من الفوز، لكن الأمر ليس كذلك”. وتمكن ريو من تقليص الهامش الذي يفصل بين الحزب الاشتراكي والحزب الاجتماعي الديمقراطي خلال الأسابيع الأخيرة ، خاصة بعد فضيحة طالت وزير الدفاع السابق خوسيه أزيريدو لوبيز. والأسبوع الماضي، واجه لوبيز اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة بسبب دوره المزعوم في التمويه على عملية سرقة أسلحة من مستودع عسكري قبل عامين. إلا أنّ هذا التوتر بدأ ينعكس على ما يبدو على رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وحين تحدى أحد الناخبين من كبار السن كوستا خلال ظهوره الأخير في الحملة الانتخابية الجمعة في لشبونة بشأن تعامل الحكومة مع حرائق الغابات في وسط البرتغال في يونيو 2017 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا، فقد كوستا أعصابه في حين أنه معروف بهدوئه ودماثة أخلاقه. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل الحزبان اللذان ساندا حكومة كوستا السابقة، الحزب الشيوعي والكتلة اليسارية، معا على حوالى 17 بالمئة من الاصوات، أي أقل بقليل من النتيجة التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة. لكن تصويت الأحد قد يمنح كوستا حليفا جديدا محتملا لتشكيل الائتلاف الحكومي، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب “الناس الحيوانات الطبيعة” المعروف باسم “بان” والذي أسسه فيلسوف بوذي قد يستفيد من موجة القلق حيال قضية التغير المناخي ويحصل على 3 إلى 4 بالمئة من الأصوات، ما يضعه في موقع صانع الملوك. وقال المحلل في مجموعة أوراسيا للاستشارات حول المخاطر السياسية فيديريكو سانتي إنّ “النتيجة الأكثر احتمالا هي حكومة أقلية للحزب الاشتراكي بدعم من الأحزاب اليسارية المتطرفة أو حزب بان البيئي الصغير، وهو احتمال أقل ترجيحا”.

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