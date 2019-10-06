ميلنر: الفوز على ليستر يؤكد شخصية ليفربول القوية

ليفربول هزم ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وواصل مسيرة الانتصارات المتتالية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال ملينر عن تسديد ركلة الجزاء الحاسمة: “لقد كانت لحظة صعبة بكل تأكيد، ولكنني حاولت الحفاظ على هدوئي والتركيز في مهمتي. كان الأهم أن نتأكد من احتساب ركلة الجزاء أولًا في ظل تطبيق تقنية الفيديو”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “نحن سعداء بالفوز، لقد واجهنا فريقًا جيدًا وكنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة. ربما ظهر علينا التعب بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكننا استطعنا الخروج بانتصار جديد في النهاية، وهذا يؤكد على شخصية الفريق القوية”.

على جانب آخر، أوضح لاعب الوسط الإنجليزي تأثره بزميل له في الفريق في التمريرة التي أهداها لساديو ماني في الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

هدف أول جاء من تمريرة ذكية من جيمس ميلنر نحو السنغالي ساديو ماني الذي انطلق كالسهم مستغلا هفوة جوني إيفانز لينفرد ويهز شباك كاسبر شمايكل معلنا عن هدفه الـ50 في 100 مباراة خاضها اللاعب في مسرح “أنفيلد”.

قبل أن يعود الإنجليزي المخضرم ويسجل الهدف الثاني في الثوان الأخيرة من عمر المباراة من علامة الجزاء بعدما مر أصحاب الأرض بدقائق صعبة إثر اهتزاز شباكهم بهدف تعادل عن طريق الموهوب جيمس ماديسون.

وشدد ميلنر: “نحن نعلم أن ماني يتميز بسرعته العالية. لقد لعبت في مركز الظهير الأيسر كثيرًا من قبل وكنت أشاهد أندي روبرتسون يمرر مثل هذه الكرات، فحاولت تقليده”.

وأوضح صاحب القميص رقم 7: “جميع الفرق الكبيرة تقاتل من أجل الفوز حتى النهاية. عندما لا تقدم أفضل أداء لك أو لا تكون في أفضل أيامك، يجب عليك أن تواصل السعي حتى تجد طريقة تحقق بها الفوز. لقد فعلنا ذلك في مناسبات عديدة، وربما حالفنا الحظ في بعض المرات. ليستر فريق جيد ومنظم كما ينبغي ونحن نعلم أن لديهم مدرب ممتاز. لقد بدأوا الموسم بشكل جيد ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، لذا كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة”.

أتم “في الشوط الأول، انحصر اللعب في وسط الملعب لفترات طويلة، ولكننا استطعنا خلق العديد من الفرص في الشوط الثاني. لقد سنحت لي فرصتين وكان يتعين عليّ هز الشباك. عندما لا تقوم باستغلال الفرص التهديفية، فأنت تعرض نفسك لاستقبال الأهداف وبالتالي تزداد صعوبة المهمة. لقد كان أمرًا رائعًا أن نجد طريقة لتحقيق الفوز في النهاية وأن نثبت مرة أخرى أننا نتمتع بشخصية قوية”.

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