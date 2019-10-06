وكيله: سون إلى نابولي؟ لما لا؟

وصرح بليميستر قائلا: “هل ينضم سون إلى نابولي؟ لما لا؟ لا يمكنك أن تقول أبدا في كرة القدم”.

وأضاف “سون يحب إيطاليا والطعام والأشخاص الإيطاليين، ليس من السهل أن تبعده عن توتنام لأنه سيكلفك الكثير”.

وأتم “لكن يوما ما؟ من يعلم؟”.

وانضم صاحب الـ27 عاما إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في صيف 2015 بمبلغ 30 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك النجم الكوري الجنوبي في 9 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب سون بقميص توتنام في 197 مباراة سجل خلالها 70 هدفا وصنع 39 آخرين.

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