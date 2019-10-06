رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن بالعراق

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة العراقية .

وحث رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي له اليوم ” الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدًا وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وقال رئيس البرلمان العربي:” نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق” ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة” .

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