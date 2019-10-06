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رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن بالعراق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة العراقية .
وحث رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي له اليوم ” الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدًا وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
وقال رئيس البرلمان العربي:” نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق” ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة” .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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