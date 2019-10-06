تونس.. المرشح الرئاسة نبيل القروي يُعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية

تونس 06 أكتوبر 2019 (وال)- أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي اليوم الأحد، فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

وقال القروي – في رسالة نشرتها صفحته على فيسبوك – : “بعد مسار انتخابيّ طويل واستثنائيّ ومعقّد، يُهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين، تحديدًا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر 2019″، وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب”.

وأضاف القروي: “شكرًا لقد انتصرنا وانتصرت العائلة الديمقراطية، انتصرنا معًا لتونس ذات السيادة، المدنيّة، المؤمنة بالاختلاف والتي تنظر إلى الغد والمستقبل”.

وتابع القروي: “أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرًا، فرغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وحيف وتشويه، ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة، ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني، واليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتِيّ على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب، حيث اخترتمونا لنُمثّل صوتكم العالي، وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة”.

ودعا القروي أكثر من 7 ملايين ناخب، لاختيار 217 نائبًا في البرلمان المقبل، إلا أن الهيأة العليا المستقلة للانتخابات تقول إن نسبة المشاركة، بلغت حتى قرابة الساعة 14:30 ت غ، 23.5 في المائة فقط.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح، ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة. (وال- تونس) ر ت

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