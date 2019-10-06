إثيوبيا تؤكد استعدادها لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان أن “إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف معلقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث المشاطئة لنهر النيل”.

وبحسب البيان، أكدت حكومة إثيوبيا حق جميع الدول الإحدى عشرة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر كبير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها.

وشددت حكومة إثيوبيا على تعزيز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر، وحثت بلدي المصب ، مصر والسودان على إظهار التزام مماثل.



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