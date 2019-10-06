تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية

وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.

وقال شتيجن عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: “بالفعل في بعض الأوقات كنا نعاني لكننا تمكنا من إظهار مستوانا وتسجيل 4 أهداف”.

وأضاف “أنا متحمس للغاية أنني لعبت 200 مباراة مع برشلونة، والآن أتمنى أن أخوض المزيد من المباريات مع هذا الفريق”.

وعن طرد زميله عثمان ديمبيلي قال الحارس الألماني: “لا أعرف ماذا قال للحكم لكني أتمنى أن يكون معنا قريبا”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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