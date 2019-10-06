أهداف الأحد الكروي – تراروي يذبح سيتي.. وميسي يسجل لأول مرة

يقدّم بالفيديو كل أحداث الأحد الكروي من أهداف ولقطات مهمة في الدوريات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون واندررز يُسقِط مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد في مفاجأة مدوية، ويُبعِده بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وحقق أرسنال فوزا ثمينا على بورنموث بهدف دون رد.

وفاز تشيلسي بنتيجة عريضة بلغت 4-1 على ساوثامبتون.

وواصل مانشستر يونايتد التخبط، وسقط أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد تعثر على أرض بلد الوليد واكتفى بالتعادل 0-0، مباراة شهدت إهدار ساندرو راميريز لركلة جزاء.

وفي مباراة السهرة، سحق برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد.

المباراة شهدت هدفا خارقا لـ لويس سواريز.

كما شهدت فرصة مارادونية ضائعة من ليو ميسي.

ولكن الأهم لجماهير برشلونة، أن البرغوث سجل أخيرا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

لكن برشلونة اضطر لإنهاء المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد الثنائي رونالد أراوخو وعثمان ديمبيلي في دقيقة واحدة.

الدوري الإيطالي

أما مباراة قمة الدوري الإيطالي، فانتهت بفوز يوفنتوس 2-1 على إنتر ميلان وبالتالي تصدره المسابقة.

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