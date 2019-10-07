اخبار

حقيقة وجود تمييز في قبول الطلاب الليبيين بالمؤسسات التعليمية‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي بومريز” عبر تعميم وجهه الى كل مسئولي التعليم بالمؤسسات التعليمية والجامعات أن كافة المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات والمعاهد الليبية التابعة للوزارة مفتوحة لجميع الطلبة الليبيين (دون تمييز)، وإن أبناء الليبيات لهم معاملة الطلبة الليبيين.

وطالب الوزير من كافة المسؤولين عن المؤسسات التعليمية في شقي التعليم العالي والعام كل في نطاق عمله توفير كافة التسهيلات لكل أبناء النازحين أو الراغبين في استكمال دراستهم بالمؤسسات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك