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الجيش ينفي تنفيذ أي ضربات جوية قرب قرية أويا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن يكون سلاحها الجوي نفذ أي ضربات جوية قرب القرية السياحية «أويا» بجنزور، معتبرة الحادث «عمل داخلي (…) لإلصاق التهم بالجيش الوطني».

وذكر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان ليل الأحد، «القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أارضية موثوقة وتختار اهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية».

وأعلن الناطق باسم الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، عن إصابة 6 حالات في قصف جوي على نادي الفروسية بجنزور، أغلبهم أطفال.

وأوضح علي أنه تم التعرف على 5 من المصابين هم إياد شعبان، وحسام أبوبكر، وعبد الرحيم فتحي، وعبد الرحمن الشتيوي، ومحمد الصوني (عامل إفريقي الجنسية).

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • سلامة اصبح مليشياوى وقبض الثمن .واضح ان سلامة بيتعاطى من نفس صنف الحشيش الذى يتعاطاه السراج فى لندن وتسموه شيكولاته على طريقة فيلم اسماعيل يس فى فى فيلم ابن حميدو يقول على الحشيش تكونشى شيكولاته واضح ان سلامة اصبح مليشياوى تابع للسراج ويبصم على بيانات من المليشيات تحمل بصمات الغباوة والتناقض فهل من المنطق العثور على اربع صواريخ وغير موجهة تستهدف نادى الفروسية ولا يصاب الا عدد من الاطفال وواحد مسن مسرحية هزلية هابطة من اخراج قناة الجزيرة الحقيرة فاربع صواريخ ستحول المنطقة الى ركام وعشرات القتلى ومئات المصابين لكى تكون الرواية محبوكة اما بهذه الطريقة الهزلية فيجب محاكمة سلامة بتهمة التزوير الواضح

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