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شحن 100 مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه  رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأحد اتهامات محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بمحاولة شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة.

وأكمل آغا، في تدوينة على “فيسبوك”،  أنه “تم تجهيز مائة مليون دولار من فئة 100دولار ورق مستعمل في انتظار التعليمات من الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول في طائرة مؤجرة”.

وأضاف، “أن هذه الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بالمركزي”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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