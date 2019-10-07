رئيس وزراء لبنان: نأمل في تدبير ضخ سيولة من الإمارات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الإثنين إن لبنان يأمل في تدبير ضخ سيولة من الإمارات ويرغب في جذب استثمارات إماراتية من خلال شراكات أجنبية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، سيتلقى ضخ سيولة في البنك المركزي من الإمارات، قال رئيس الوزراء: “نعمل على كل شيء … نعم، لدينا أمل.. سنعمل على ذلك”.

وقال لرويترز خلال مؤتمر استثماري لبناني في أبوظبي إن لبنان يركز على خلق شراكات مع الإمارات، وخاصة مع مجتمع الأعمال.

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