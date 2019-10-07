كلوب: أسقطنا ليستر لأننا كنا الأفضل وليس بسبب الحظ

ليفربول هزم ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وواصل مسيرة الانتصارات المتتالية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بفضل ركلة جزاء سجلها ميلنر في اللحظات الأخيرة للمباراة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: “أنا سعيد جدًا بهذا الفوز، فجميعنا نعلم صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي وكم هو مثير أن تكون لاعبًا في ليفربول. أعتقد أن ليستر سينهون الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، وعندئذ سيدركون صعوبة اللعب كل سبت وأربعاء. إنهم فريق ذو جودة عالية وأنا واثق أنهم سيحققون نجاحًا كبيرًا مع برندن رودجرز، فهو مدرب رائع”.

وأضاف “لقد كانت مباراة صعبة، ولكننا كنا الطرف الأفضل طوال 60 دقيقة. أعتقد أننا لعبنا كرة قدم جيدة، ولكننا واجهنا مشكلة وحيدة وهي أننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط. بالطبع كل هدف نسجله يقربنا من الفوز أكثر، ولكننا زرنا الشباك مرة واحدة، ثم عادوا إلى المباراة، ليس بعد العديد من الفرص، وإنما بعد أن استحوذوا على الكرة لبعض الوقت. بعد ذلك، أصيب اللاعبون ببعض التعب وتراجع مستوى لياقتهم البدنية قليلًا، فلم نستطع القيام بالأمور التي تعودنا على القيام بها”.

وواصل “لقد قمنا ببعض التغييرات، ولا أتذكر أن ليستر سنحت لهم العديد من الفرص لكي أكون صريحًا. كانت هناك فرصة وحيدة لهم في الشوط الأول من موقف تسلل، ثم جاءت الكرة التي أحرزوا منها هدف التعادل في الشوط الثاني. في الدقائق التالية، كان هناك فريق واحد يرغب في تحقيق الفوز. لا أتذكر متى كانت تسديدة أندي روبرتسون التي أنقذها كاسبر شمايكل، ولكنني أذكر أن محمد صلاح قام بهجمة مرتدة جيدة، قبل أن تتم عرقلته بطريقة لا أجد سبيلًا لتقبلها”.

وأكمل “كانت فرصة جيدة لنا، ثم سنحت لنا فرصة جديدة قبل ركلة الجزاء، فمرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة قصيرة إلى روبرتسون من ركلة ركنية، وأرسلنا كرة عرضية على رأس فان دايك، والذي يستفيد دائمًا من هذه المواقف. عندما تسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 95، ستجد الجميع يقولون أنك كنت محظوظًا، ولكننا كنا الطرف الأفضل طوال المباراة وسنحت لنا فرصًا عديدة للتهديف، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا الفوز”.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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