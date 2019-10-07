كلوب: ملينر يثبت أن تقدم العمر لا يمثل أي مشكلة

ليفربول هزم ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وواصل مسيرة الانتصارات المتتالية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بفضل ركلة جزاء سجلها ميلنر في اللحظات الأخيرة للمباراة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه “جيمس لاعب استثنائي”، وأضاف مازحا “لذلك لعب 7680 مباراة في الدوري الإنجليزي”.

وواصل الألماني “إنه لاعب رائع جدًا، وأن يقدم هذا الأداء في الـ33 من عمره، فهذا يؤكد لنا أن تقدمه في العمر لا يمثل له أي مشكلة”.

هدف أول جاء من تمريرة ذكية من جيمس ميلنر نحو السنغالي ساديو ماني الذي انطلق كالسهم مستغلا هفوة جوني إيفانز لينفرد ويهز شباك كاسبر شمايكل معلنا عن هدفه الـ50 في 100 مباراة خاضها اللاعب في مسرح “أنفيلد”.

قبل أن يعود الإنجليزي المخضرم ويسجل الهدف الثاني في الثوان الأخيرة من عمر المباراة من علامة الجزاء بعدما مر أصحاب الأرض بدقائق صعبة إثر اهتزاز شباكهم بهدف تعادل عن طريق الموهوب جيمس ماديسون.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا