ماتيب يهزم محرز وأوباميانج ويفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وتفوق ماتيب على منافسيه بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال وثنائي مانشستر سيتي رياض محرز وكيفن دي بروين.

بالإضافة إلى كالوم ويلسون لاعب بورنموث وريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي.

لعب ماتيب في المباريات الثلاث التي خاضها فريق الريدز خلال شهر سبتمبر الماضي وساعد الفريق في استكمال سلسلة الانتصارات بلا توقف.

فقد هزم رجال يورجن كلوب كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وشيفيلد يونايتد في سبتمبر.

يذكر أن ماتيب عن مباراتي سالزبورج في دوري أبطال أوروبا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

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