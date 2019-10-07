وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة قبل 8 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الإثنين وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل ثمانية أشهر برصاص الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن شابا، 21 عاما، توفى متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة في فبراير الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الشاب المتوفى كان أصيب بجروح خطيرة خلال مشاركته في احتجاجات مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء الاحتجاجات التي تقول إسرائيل إنها تستهدف المساس بسيادتها.

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