المسماري: مطار مصراتة أصبح قاعدة تركية

إيوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن المعارك متواصلة منذ أيام من أجل التقدم نحو مواقع جديدة ونحو الأهداف المعلنة في هذه الحرب وهي القضاء على الميليشيات والمجموعات والعصابات الإجرامية،لافتاً إلى أن المعركة اليوم على أشدها في محور العزيزية جنوب طرابلس التي تبعد 40كيلومتر عن العاصمة بالإضافة إلى معارك واشتباكات على تخوم العاصمة بمحاور الخلاطات وطريق المطار وصلاح الدين.

اللواء المسماري أكد في مداخلة تلفزيونية أن كل المحاور تشهد اشتباكات ومعارك ضارية،مشيراً إلى أن القوات المسلحة مستفيدة من تجاربها السابقة وخبراتها وكفاءة قياداتها من التقدم نحو أهداف قد تكون محسوبة على العاصمة وخاصة عمارات الخلاطات التي تستطيع من خلالها السيطرة على صلاح الدين وحي أبو سليم وعلى حي الهضبة خزنات النفط.

وأضاف:”القوات المسلحة تدير معركة جيدة جداً مستفيدة من الغطاء الجوي الذي يوفر السيادة الجوية الكاملة في كل ظروف هذه المعركة”.

وأردف:”كل المحللين العسكريين هم محللين تقليديين يحللون المعارك بين جيوش نظامية محترفة لكن هذه المعارك تختلف اختلاف كلي عن المناهج التي درسناها في الكليات والأكاديميات العسكرية وهذه المعركة لها حسابات غير الحسابات التكتيكية التقليدية ورأينا تدمير قوة الميليشيات والإرهابيين خارج العاصمة أفضل بكثير من الدخول إلى العاصمة والقتال مع هذه العصابات”.

وإستطرد حديثه:”استطعنا خلال الفترة السابقة من تحييد الكثير من الرؤوس الإرهابية ومن الميليشيات ودمرنا قدرات عسكرية كبيرة جداً كانت أمام القوات المسلحة وبالتالي أعتقد ما نراه اليوم هو الاستفادة من الإنجازات السابقة في الحد من هذه القوة ومن تدمير أو تكسير أضلع هذه القوة قبل الدخول إلى معركة طرابلس وهذه المعركة لها حسابات أخرى وستكون للمحللين في المستقبل في معارك الإرهاب والعصابات الإجرامية وسيكون لها دروس ونظريات عسكرية خاصة به”.

وفي رده على بيان السفارة الإيطالية الذي دعت فيه لحماية المدنيين وقلقها من الغارات الجوية،قال المسماري:”هذه المعركة تحت رقابة كثير من الدول وتحت استطلاع دول بعيدة جدا عن ليبيا فنحن نقاتل من أجل الشعب الليبي ونحن الأولى بالاهتمام بالمدنيين وحمايتهم ونعرف كيف ننفذ هذه الواجبات بعدم وجود أضرار في صفوف المدنيين، ولا نعلم ما أسباب تلك التصريحات التي صدرت اليوم عن الإيطاليين لكن أعتقد أن الضربات الموجعة التي تلقتها الميليشيات في مواقع تخزين الذخائر ومواقع الإمداد الرئيسية المرتبطة بتركيا وقطر أصبحت تقلق الجانب الداعم للميليشيات والمعركة معركة كبيرة و مسرح عكلية طويل جداً”.

وأضاف:”حذرنا في السابق من أن أي منشأة أو مبنى أوأي موقع يتخذ من قبل الميليشيات كموقع عسكري سيتم استهدافه من قبل قواتنا الجوية أوالبرية وهذه التنبيهات أعطيت بناء على تجربة سابقة بأن هذه الميليشيات تستخدم المدنيين دروعًا بشرية وتتخذ من المنشآت العامة والخاصة أماكن تمركزات وانطلاق والمقصود بالبيان الإيطالي هو مطار مصراتة وهو أصبح قاعدة تركية تتواجد بها الطائرات المسيرة التركية ويتواجد بها الخبرات والمستشارين الأتراك ممن يسيرون هذه الطائرات وأصبح هذا المطار مصدر رئيسي لربط خطوط المواصلات مع تركيا وباقي الدول التي تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات المسلحة ونحن نستهدف كل من يمد الميليلشيات وأي موقع يتم إستغلاله من قبلهم ويعتبر هدف مشروع من قبل القوات العربية المسلحة”.

وبشأن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى وقف الإقتتال و العودة إلى طاولة الحوار ومقررات برلين،قال اللواء المسماري:”غسان سلامة تكلم اليوم قال الحقيقة بأن الميليشيات قوضت حكومة الوفاق وفي السابق قوضت الحكومة المؤقتة في طرابلس وحكومات كثيرة في العاصمة قامت الميليشيات بتقويض أعمالها في العاصمة وبالتالي القضية الأولى للقوات المسلحة العربية الليبية هي قضية أمنية وليست سياسية بالقضاء على الميليشيات حت يتمكن غسان سلامة من تمرير مشروعه السياسي الذي يريده بأريحية وأمن وأمان فالليبيين الآن ينشدون حلولا أمنية وليست سياسة و الأمن هذا مطلب الإنسان الأول ويجب أن يتحقق على الأرض بقوة القوات المسلحة وعزائم رجالها ليتمكن الساسة الليبيين من التعاطي مع الجانب السياسي الذي تتخذ بعض الدول ذريعة لتشبيه الحالة الليبية وهي حالة أمنية وليست حالة إقتصادية أو سياسية كما يدعي غسان سلامة و نحارب الميليشيات”.

وإختتم الناطق باسم الجيش حديثه بالقول:”أعطينا هذه الميليشيات أكثر من فرصة ومن ضمن هذه الفرص كان مطروح بقوة سحب أسلحة هذه الميليشيات وإعطائهم مكافآت أو إدماجهم في القوات المسلحة وكان هذا مدروس في اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية لكنهم رفضوا كل الحلول ورأوا أنه بقوتهم سيتسلطون على العاصمة و يقومون بجرائم،الميليشيات استقوت بالسراج وبالدعم الذي لقته منه وقام بشرعنة هذه الميليشيات ودعمها بالمال والسلاح وأصبحت مرتبطة مع ميليشيات متطرفة وإرهابية وهذا ما أكده بيان الدول التي إجتمعت في أمريكا على هامش اجتماع الأمم المتحدة الذي أكد أن هناك متطرفين توغلوا داخل الأراضي الليبية وأن هناك ميليشيات وأسلحة خارج الشرعية ونحن نقاتل من أجل القضاء على هذه المظاهر غير الصحية لايمكن أن تسمح ببناء دولة المؤسسات والديمقراطية كونها محرمة في عقيدتهم وستحرم الشعب الليبي من ممارسة الحياة السياسية والقضية أمنية وليست سياسية والقوات المسلحة تعمل منذ عام 2014 على إنهاء فوضى السلاح والميليشيات و التطرف ليستطيع الشعب الليبي من أداء واجبه الدستوري بكل حرية و أمان”.

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