تحذير من الجيش للمواطنين في المنطقة الغربية

إيوان ليبيا – وكالات :

حذرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش كافة المؤسسات والشركات والمواطنين من وجود مخازن زخيره بمقراتهم أو منازلهم.

دعت المجموعة في بيان لها كافة المؤسسات والشركات والمواطنين إلى الإبلاغ الفوري والعاجل عن تواجد مخازن للذخيرة بمقراتهم أو منازلهم مؤكدة أنه “في حالة عدم الإبلاغ” فإن صاحب العقار يتحمل المسؤولية القانونية عن عدم قيامة بالتبليغ” على أن يتم الإبلاغ على أرقام الهواتف 0919596764، 0915819199 واتس اب، 0911191494 واتس اب.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الاثنين فرار ما تبقى من التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محور العزيزية بالعاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية سيطرت على مواقع في محور العزيزية.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من القتلى المرتزقة التابعين لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي موضحة أنه تم رصد مواقع المرتزقة واستهدافها بشكل دقيق.

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