توتنام يعلن غياب لوريس لنهاية 2019

وتعرض الحارس الفرنسي للإصابة بخلع في الكوع خلال مباراة برايتون يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني 3-صفر.

وشارك لوريس في المباراة أساسيا قبل أن يخرج بعد عدة دقائق عقب تعرضه للإصابة.

وخضع لوريس لكشف طبي جديد صباح اليوم الإثنين وتأكد أنه لا يحتاج لجراحة في اليد بسبب الإصابة.

لكنه يعاني من خلع في الكوع وتمزق في أربطة اليد لذلك لن يعود إلى التدريبات قبل مطلع عام 2020 المقبل.

وسيحصل لوريس حاليا على فترة راحة على أن يؤدي برنامج تأهيلي في الأسابيع المقبلة استعدادا لعودته للمشاركة مع توتنام.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا