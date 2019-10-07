فاطمة سامورا تحصل على جائزة صانع التاريخ من الفيفا

وأقيم حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الأحد في لندن.

وتسلمت فاطمة ساموا الجائزة “تقديرا لعملها في الاتحاد الدولي حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو من عام 2016″، حسبما أعلن الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على (تويتر).

ومع تولي فاطمة سامورا لمنصب الأمن العام للفيفا، أصبحت أول سيدة إفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب.

واتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحاد الإفريقي (كاف) في وقت سابق على تعيين فاطمة سامورا ممثلة عامة للفيفا في إفريقيا لمدة 6 أشهر.

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