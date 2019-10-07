أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة الطب في افتتاح موسم نوبل 2019

ستوكهولم-العنوان

افتتح موسم نوبل 2019 اليوم الاثنين، بمنح جائزة الطب الى الأمريكيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

ويستكمل منح الجوائز مع إعلان الفيزياء الثلاثاء والكيمياء الأربعاء فالآداب التي ستمنح عن عامي 2018 و 2019 الخميس، والاقتصاد الاثنين المقبل.

وفي 11 أكتوبر، تمنح في أوسلو جائزة نوبل للسلام.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار إن “أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا ان عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة”.

وأضاف “تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالا كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب” في الجسم.

وترتبط هذه الآليات خصوصا بالأورام السرطانية التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم خصوصا بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل الكبد وتستهلك الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى حرق كل الاكسجين المتوافر حولها.

ويعمل كايلين في معهد هاورد هيوز الطبي في الولايات المتحدة فيما يدير سيمنزا برنامجا لأبحاث الأوعية في معهد جونز هوبكنز للبحث حول هندسة الخلايا. أما راتكليف فهو مدير البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن ومعهد تارغت ديكسوفري في اكسفورد.

ويتسلم الفائزون في العاشر من ديسمبر المقبل ميدالية ذهبية وشهادة وصكا بقيمة تسعة ملايين كرونة سويدية (حوالي 830 ألف يورو) سيتقاسمه الثلاثة.

وفي العام 2018 فاز بالجائزة الأمريكي جيمس ب. أليسون والياباني تاسوكو هونجو على أبحاثهما حول العلاج المناعي التي أثبتت فعاليتها في معالجة السرطانات القوية.

المصدر-وكالات

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