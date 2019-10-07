إصابة 17 شخصا جراء مداهمة شاحنة لعدة سيارات في ألمانيا

أفادت بيانات صادرة عن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن الألمانية، بأن حادث مداهمة شاحنة لعدة سيارات في مدينة ليمبورج أسفر مساء اليوم الإثنين، عن إصابة 17 شخصا بينهم سائق الشاحنة.

وقال متحدث باسم المكتب، إن إصابة أحد هؤلاء الأشخاص خطيرة وحالته حرجة.

وفي رده على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام، حول ما احتمال أن تكون هناك خلفية إرهابية للحادث، قال المتحدث: “عندما تقع هذه الأحداث، فإن واجب الشرطة بطبيعة الحال أن تجول ببصرها في كل الاتجاهات، وهذا بالضبط ما نفعله، ونحن في الوقت الراهن لا نستبعد أي شيء”.

كانت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن حذرت المواطنين في وقت سابق من إطلاق تكهنات حول الحادث.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا