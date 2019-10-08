واشنطن تدرج 28 منظمة صينية على قائمة سوداء بسبب انتهاك حقوق عرقية الويغور

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على قائمة سوداء، بسبب انتهاك حقوق الويغور في إقليم شينجيانج.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشركات المدرجة في القائمة السوداء تشمل مكتب الأمن العام الحكومي لمنطقة ويغور شينجيانج ذاتية الحكم و 19 عنصرا تابعا لها، إلى جانب ثمانية كيانات تجارية.

وأضافت الوزارة أن هذه المنظمات “متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في حملة الصين التي تستهدف الويغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في منطقة ويغور شينجيانج ذاتية الحكم”.

وسيجري إدراج هذه المنظمات إلى “قائمة الكيانات” التابعة لوزارة التجارة، وهي قائمة بالشركات التي يُحتمل أن تشكل خطرا على مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.

وقال وزير التجارة ويلبور روس، إن “الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة لا يمكنهما التسامح مع القمع الوحشي للأقليات العرقية داخل الصين”. وجرى الإعلان عن إجراءات وزارة التجارة الامريكية بعد ساعات من قول البيت الأبيض، إن واشنطن ستستأنف المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط حرب تجارية مستمرة منذ نحو عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

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