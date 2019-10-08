اتفاق فرنسي تشادي على التصدي للمسلحين القادمين من ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

وقعت فرنسا وتشاد ست اتفاقيات تعاون عسكري تنص على دعم الحرس المتنقل على مستوى المنطقة الصحراوية الشاسعة على حدود ليبيا والسودان، بهدف مطاردة الجماعات المتمردة وعصابات التنقيب عن الذهب.

وتنص أحد محاور الاتفاق على دعم الحرس المتنقل، المسؤول عن ضمان أمن المنطقة الصحراوية الشاسعة على حدود ليبيا والسودان، التي تشهد نشاطا للجماعات التشادية المتمردة وعمال المناجم غير القانونيين.

مرت دون أن يلاحظها أحد

وقالت «إذاعة فرنسا الدولية»، أمس الاثنين، إن الاتفاقيات الموقعة قبل شهر في العاصمة التشادية انجامينا «مرت دون أن يلاحظها أحد».

وتهدف الاتفاقيات المبرمة إلى تحديث وتدريب قوات الأمن التشادية خلال السنوات الثلاث القادمة إلى جانب تقديم مساعدة مباشرة إلى انجامينا بالإضافة إلى دعم فرنسا لقوات الساحل الخمس المشتركة، والتي تشاد هي واحدة من أعضائها الرئيسيين.

كما سيتم تخصيص 2.7 مليون يورو لعام 2019 لمجالات تتراوح من تنظيم قوات الأمن التشادية إلى هيكلة الاستخبارات العسكرية من خلال الخدمات اللوجستية والصيانة أو التدريب.

وتزايدت الانتقادات في البلدين منذ تنفيذ طائرات «ميراج 2000» تابعة للقوات المسلحة الفرنسية شهر فبراير الماضي تدخلا في شمال شرق تشاد لمواجهة رتل مسلح توغل في الأراضي التشادية قادما من ليبيا.

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