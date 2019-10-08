حقيقة سيطرة الجيش على كامل منطقة العزيزية

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مسؤول عسكري، أن قوات الجيش تسيطر على أجواء ليبيا بشكل كامل، وأن الطيران التركي المسير أصبح مرصودا لسلاح الجو في كل مواقعه.

وأوضح المسؤول العكسري، أن حالة من الارتباك يعيشها الطيران التركي المسير، منذ فترة، أدّت إلى تراجع تحركاته في الأجواء القريبة من المنطقة الغربية، وطرابلس تحديدا.

وأشار أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش الوطني، وصلت إلى 25 طائرة منذ شهر أبريل، وهو الأمر الذي أجبر قادة الوفاق على التراجع في استهداف الجيش، نظرا لمعرفتهم أن طائراتهم المسيرة ستكون هدفًا مباشرا للجيش.

وحول اقتراب الجيش من العاصمة، أوضح المسؤول أن نهايتها أصبحت قريبة بشكل كبير، وأن وحدات الجيش دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع المجموعات المسلحة، عبر الهجوم والاستنزاف المباشر.

أما عن محور العزيزية الذي يشهد اشتباكات مسلحة منذ أيام، كشفت مصادر صحفية، أن الجيش تمكّن من السيطرة على ثلثي العزيزية، وأن سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة، سيُشكّل هزيمة كبيرة للوفاق، نظرا لأهميتها الجغرافية وأيضا تُمثّل موقعا لتواصل المجموعات المسلحة، مع المجموعات الأخرى في غريان. وسيطرة الجيش سيؤدي إلى انقطاع هذا التواصل بشكل كامل.

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