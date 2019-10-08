الهند تتسلمّ أول طائرة رافال من فرنسا

نيودلهي-العنوان

تتسلم الهند اليوم الثلاثاء أول طائرة رافال من أصل 36 مقاتلة طلبتها في سبتمبر 2016 من فرنسا، في إطار سعيها لتحديث أسطول طائراتها المقاتلة المتهالك.

ويجري احتفال التسليم الذي ينظم تزامناً مع عيد القوات الجوية الهندية في مقر شركة “داسو” المصنعة للطائرات في ميرينياك قرب بوردو، بحضور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها الهندي راجنات سينغ.

وأكد الوزير الهندي في تغريدة قبل توجهه إلى فرنسا “تطورت العلاقات بين فرنسا والهند بشكل كبير في السنوات الأخيرة. أرحب بفكرة تعزيز وتعميق هذه العلاقات”.

وطلبت الهند 36 نموذجاً من الطائرة الفرنسية المقاتلة المتعددة المهام بعد مفاوضات مطولة شهدت تقلبات.

وأطلقت الهند بدايةً عام 2007 مناقصة دولية لشراء 126 مقاتلةً، فازت بها بعد خمس سنوات شركة “داسو”.

وخاض الطرفان بعد ذلك مفاوضات حصرية تعلقت خصوصاً بطلب تصنيع 108 طائرات منها محلياً. وأعلنت حكومة ناريندرا مودي القومية أخيراً في أبريل 2015 عن شراء 36 طائرة رافال مصنعة في فرنسا، ما فتح المجال أمام توقيع صفقة بين الطرفين في سبتمبر 2016.

وأسطول الطائرات المقاتلة الهندية الحالي غير متجانس إذ يتألف من طائرات من نوع “جاغوار” و”ميراج 2000″ و”سوخوي 30″ و”ميغ 21″ و”ميغ 27″، كما أنه متهالك وغير كافٍ.

ويفترض أن تكون الطائرات المقاتلة الهندية قادرة على تشكيل 42 سرباً إذا ما دخلت الهند في نزاعين متزامنين مع الصين وباكستان، لكنها غير قادرة اليوم على تشكيل سوى 33 سرباً بصعوبة، وفق تقرير “مليتاري بالانس” الذي يعدّه “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية”.

المصدر-وكالات

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